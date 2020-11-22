العراق والمانيا يوقعان اتفاقية اعمار المناطق المحررة

2020/11/22 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع وزير المالية علي علاوي، اليوم الاحد، مع بنك التنمية الالماني (𝗞𝗙𝗪) اتفاقية اعمار المناطق المحررة.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ان “وزير المالية علي علاوي، وقع اليوم الاحد، في مبنى الوزارة اتفاقية اعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الالماني (𝗞𝗙𝗪)”، مبينا ان “الاتفاقية وقعت بحضور رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة محمد العاني والسفير الالماني في بغداد”.

واوضح البيان، ان “الاتفاقية تضمنت الموقعة منحتين، الاولى لبناء مستشفيات سريعة الانشاء لدعم النظام الصحي في العراق لمواجهة جائحة كورونا والثانية لدعم نشاط صندوق اعادة الاعمار المناطق المحررة في إعادة النازحين إلى ديارهم”.

يذكر ان صلاحية توقيع الاتفاقية مع البنك الالماني جاءت وفق التخويل بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2020.

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