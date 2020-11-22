الجبهة العربية بكركوك تحذر من قرار يمهد لتحويل المحافظة لـ ’’قنبلة موقوتة’’

2020/11/22 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر نائب رئيس الجبهة العربية في محافظة كركوك، ناظم الشمري، الأحد، 22 تشرين الثاني، 2020، من تشكيل قوة من ثلاثة مكونات في المحافظة، مبينا أن هذا الأمر بمثابة قنبلة موقوتة والتفاف على خطة فرض القانون.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تشكيل قوة أمنية من ثلاثة مكونات بنسب متساوية هو التفاف على خطة فرض القانون، ويمثل قنبلة موقوتة بالمحافظة، كون هذه القوة ستشكل من الأحزاب، واي خلاف بسيط في كركوك ستقف مع المكون الذي تنتمي له".

واضاف أن "قوات الشرطة والجيش ممثلة عن جميع المكونات كما أن اللواء الخاص قام بدور فعال طيلة وجوده في المدينة، وهذا ما يتطلب من الحكومة التراجع عن هكذا قرار غن وجد اذا سيكون له تبعات خطيرة جدا على السلم الأهلي والمجتمعي في المحافظة".

واشار الشمري إلى أن "تشكيل هذه القوة بدعة سيئة وستفتح الباب على المحافظات الأخرى التي فيها طوائف وقوميات متعددة، منها نينوى وديالى وبغداد"، لافتا إلى أن "الاحزاب ستستغل هذا الموضوع لصالحها".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (22 تشرين الثاني 2020)، عن صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بسحب اللواء الخاص التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات واطراف مدينة كركوك الى قاعدة (K1) العسكرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قراراً صدر يقضي بإنسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات واطراف مدينة كركوك وتمركزه في قاعدة (K1) العسكرية، صدر من القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن "قوات شرطة محلية ستحل محل القوات المنسحبة، فيما ينتظر القرار اتفاق المكونات للشروع بتنفيذه".

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