تسمية فيصل المقداد وزيراً جديدا للخارجية السورية

2020/11/22 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / قرر ‏الرئيس السوري بشار الاسد تسميـة فيصل المقداد وزيراً للخارجية خلفا للوزير الراحل وليد المعلم ، الذي وافاه الاجل مؤخرا.وأصدر الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له، فيما ينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك./انتهى5

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