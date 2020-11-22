الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد القصى

2020/11/22 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/دانت الخارجية الأردنية استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وآخرها إستمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، وإعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم.



وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز ، في تصريح صحفي، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني هي الجهة صاحبة الإختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.



وأشار الفايز أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وإحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وإحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على "إسرائيل" لوقف الإنتهاكات المستمرة للحرم الشريف./انتهى

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