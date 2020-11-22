وزير المالية يوقع اتفاقية اعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الالماني(𝗞𝗙𝗪)

2020/11/22 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وقع علي علاوي وزير المالية اليوم الاحد 22 تشرين الثاني 2020 في مبنى الوزارة اتفاقية اعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الالماني(𝗞𝗙𝗪).

بحضور رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة الدكتور محمد العاني وسعادة السفير الالماني في بغداد.

حيث تضمنت الاتفاقية الموقعة منحتين ، الاولى لبناء مستشفيات سريعة الانشاء لدعم النظام الصحي في العراق لمواجهة جائحة كورونا .

والثانية لدعم نشاط صندوق اعادة الاعمار المناطق المحررة في إعادة النازحين إلى ديارهم .

يذكر ان صلاحية توقيع الاتفاقية مع البنك الالماني جاءت وفق التخويل بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2020.

وفي ختام مراسيم التوقيع اشاد وزير المالية بعمق العلاقة ومستوى التعاون بين العراق والمانيا.



مقدماً شكره وتقديره للحكومة الالمانية وبنك التنمية الالماني على مساهمتهما في دعم ومساندة الشعب العراقي.

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