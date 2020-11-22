فدعم يؤكد السعي لانصاف المهندسين المعتصمين أمام بوابة الخضراء

2020/11/22 | 19:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، السعي لانصاف المهندسين المعتصمين امام بوابة الخضراء وسط بغداد.

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