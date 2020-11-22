2020/11/22 | 19:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} الوقف السني يقرر التريث بتنفيذ اتفاق الفك والعزل مع الوقف الشيعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة الوقف السني يقرر التريث بتنفيذ اتفاق الفك والعزل مع الوقف الشيعي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة الوقف السني يقرر التريث بتنفيذ اتفاق الفك والعزل مع الوقف الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).