وزير التعليم العالي يطالب بتشريع قوانين جديدة تواكب ’التطور’

2020/11/22 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية، فيما أكد عبدالصاحب على ضرورة تشريع قوانين جديدة تواكب التطور العلمي. وذكر بيان لمجلس النواب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة القانونية برئاسة النائب يحيى المحمدي مقرر اللجنة وحضور …

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