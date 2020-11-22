الصدر يغرد بشأن خوض الانتخابات والتراجع عن قسمه

2020/11/22 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اوضح زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، الأحد، سبب التراجع عن قسمه بشأن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.وذكر الصدر في تغريدة تابعها “النور نيوز” قائلا :”إن بقيت وبقيت الحياة ، سأتابع الأحداث عن كثب ودقة، فإن وجدت ان الانتخابات ستسفر عن اغلبية صدرية في مجلس النواب وسيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن …

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