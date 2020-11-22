ديوان الوقف السني يقرر التريث باتفاق “الفك والعزل”

2020/11/22 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر ديوان الوقف السني، اليوم الاحد، التريث بشأن اتفاق الفك والعزل”.وذكر بيان للوقف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” حرصاً على رغبة عدد من مراجعنا الفقهية والإفتائية والعلمائية، وشيوخنا الكرام، فقد تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل، حتى يتوصل الطرفان من الوقفين السني والشيعي الى صيغة اتفاق مرضية ومنصفة للطرفين”.

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