الشباب والرياضة : ضرورة استثمار طاقات الشباب من خلال ايجاد تشريعات تساهم في دعم طموحاتهم

2020/11/22 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حضر النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة اليوم الاحد 22/11/2020 فعاليات اختتام المؤتمر العام للشباب .

وقال النائب عليوي في كلمته خلال اختتام المؤتمر الذي اقيم في فندق بابل برعاية الامم المتحدة وحضرته النائبة ميسون الساعدي رئيسة لجنة المرأة ورئيس هيئة الأستثمار الوطني ومستشار رئيس الوزراء ، ان استثمار طاقات الشباب من خلال ايجاد تشريعات تساهم في دعم طموحاتهم وتبني افكارهم بات ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.

واضاف ان لجنة الشباب والرياضة قدمت وثيقة للشباب تضمنت مجموعة من المقترحات والافكار من بينها استثمار طاقات الشباب في المشاريع الزراعية وتفعيل قانون العمل التطوعي .

وقدم المؤتمر في جلسته الحوارية مجموعة من التوصيات بناء على مقترحات قدمها الشباب المشاركون الذين قدموا من مختلف محافظات العراق.

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