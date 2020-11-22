السعودية تنقل رئاسة

2020/11/22 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استطعنا أن نؤكد مجدداً على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، متقدما بشكره لقادة المجموعة على مشاركتهم الفعالة خلال اليومين المنصرمين.وأضاف …

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