2020/11/22 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

114 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

وقع وزير المالية، علي علاوي، الاحد، اتفاقية إعمار المناطق المحررة، مع بنك التنمية الألماني، متضمنة منحتين، الأولى لبناء مستشفيات سريعة، والثانية لدعم إعادة النازحين إلى ديارهم.

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير المالية علي علاوي، وقع في مبنى الوزارة اتفاقية إعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني، بحضور رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة محمد العاني وسعادة السفير الألماني في بغداد".

وأضاف البيان، أن "الاتفاقية الموقعة تضمنت منحتين، الأولى لبناء مستشفيات سريعة الإنشاء لدعم النظام الصحي في العراق لمواجهة جائحة كورونا، والثانية لدعم نشاط صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة في إعادة النازحين إلى ديارهم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توقع اتفاقية مع بنك ألماني تتضمن منحتين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توقع اتفاقية مع بنك ألماني تتضمن منحتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).