جون بولتون يدعو الجمهوريين للتنديد بترامب : الاختباء لن يفيدكم

2020/11/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

دعا مستشار الامن القومي السابق في ادارة الرئيس الامريكية المنتهية ولايته جون بولتون ، الاحد ، الجمهوريين الى التنديد بترامب والتحدث عن خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 .

ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ مع بولتن الذي رفض الادلاء بشهادته ابان اجراءات عزل الرئيس في سابق قوله إن ” الوقت قد حان لاعضاء الحزب الجمهوري لاتخاذ موقف ضد ترامب “.

واضاف أنني” اعتقد ان بايدن سيؤدي اليمين الدستوري ، لكن السؤال يبقى عن مدى الضرر الذي سيحدثه ترامب قبل ذلك ، انه يرمي الحجارة الان من النوافذ وهو المعادل السياسي لمثيري الشغب في الشوارع “.

وتابع أن ” تسمية ترامب لتصرفاته بالاستراتيجية الانتخابية هو محاولة للانقلاب و أعتقد أن هذا يؤكد على ضرورة انضمام كبار القادة الجمهوريين إلى أولئك الذين بدأوا يخرجون ويقولون إن سلوك ترامب لا يغتفر”.

وواصل أنه ” لن يتم انقاذ الحزب الجمهوري بالاختباء في حفرة عنكبوت، فنحن نحتاج إلى أن يخرج جميع قادتنا ويقولوا إن الانتخابات قد انتهت ، واما بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من رد فعل ترامب ، هناك قوة في الأعداد، فكلما زاد من خرجوا وقالوا ، إنه لا يمثلنا ، فهو لا يتبع خطة لعبة الجمهوريين هنا و سيكونون أكثر أمانًا”.

وأشار إلى أن “ترامب يبحث عن دونالد ترامب، ويجب على الحزب الجمهوري أن يبحث عن الدولة والحزب في نفس الوقت ، وليس عن دونالد ترامب”، منوها الى أنه “لا يتعين على الناس أن يقولوا ما يفعله ترامب شائنًا فحسب بل أن يقولوا أنه خطأ شنيع “.



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