وزير الخارجيّة : ضرورة العمل على دفع عجلة التعاون بين العراق وروسيا في المجالات الاقتصادية

2020/11/22 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين الاجتماع التنسيقي لممثلي الوزارات العراقية المعنية باللجنة العراقية – الروسية المشتركة في مبنى الوزارة، بحضور وكيل الوزارة الأقدم عبدالكريم هاشم مصطفى و رئيس دائرة أوربا السفير عبد الكريم طعمة مهدي كعب و مقرر الجانب العراقي في اللجنة المشتركة مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة السيّد عادل خضير عباس و ممثلي وزارات (الكهرباء، التعليم العالي و البحث العلمي، التربية، الصناعة، الثقافة، النقل).

من جانبه أوضح الوزير أهمية الزيارة التي سيقوم بها الى موسكو للمدة 25-2020/11/26، تلبية للدعوة التي وجهها له وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكّداً سعي الوزارة لاستثمار تلك الزيارة لتعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية بهدف خلق توازن في علاقاته الدولية.

مُبيناً: أن من المفيد جداً أن تعقد اجتماعات دورية للجانب العراقي لمتابعة توصيات المحاضر السابقة للجنة المشتركة وتحديث المعلومات بشأن مجالات التعاون الجديدة.



مع ضرورة العمل على دفع عجلة التعاون بين العراق وروسيا في المجالات الاقتصادية، والبحث عن حلول مشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه المسار الاقتصادي والانمائي بين الجانبين.



من خلال تفعيل عمل اللجان الفرعية القطاعية ضمن اللجنة المشتركة وعقد اجتماعات مع نظرائهم من الجانب الروسي.



وضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات العراقية لتحديد المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي يحتاجها العراق بشكل دقيق.

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