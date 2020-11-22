ألمانيا تمدد إجراءات الحجر الصحي لنهاية العام

2020/11/22 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تمديد الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة كورونا، لتستمر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.ونقلت صحيفة “بيلد آم سونتاغ” عن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، قوله: “كل شيء يشير إلى ضرورة تمديد القيود الحالية لبعض الوقت بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني”.ومن جانبه، قال ماركوس سويدر، زعيم حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” […]

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