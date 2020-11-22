ولي العهد السعودي: دول

2020/11/22 | 19:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الكلمة الختامية لقمة مجموعة العشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وقال ولي العهد السعودي: "باسم خادم الحرمين الشريفين رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا …

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