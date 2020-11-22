مقالات من الجريدة الرينانية الجديدة حول الثورة المضادة 1848- - كارل ماركس

2020/11/22 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس ترجمة سعيد العليمىالبورجوازية والثورة المضادة - كارل ماركسكولونيا ، 9 ديسمبر .



اننا لم نخف ابدا حقيقة اننا لاننطلق من اساس قانونى ، وانما من اساس ثورى .



والان هجرت الحكومة من جانبها ادعاءها الكاذب بأن لها اساسا قانونيا .



وقد اتخذت موقفها على اساس ثورى ، لأن الاساس المضاد للثورة ، هو ايضا ، ثورى .ينص القسم السادس من قانون 6 ابريل ، 1848 على ان :" الحق فى اقرار كل القوانين وكذلك تحدي ......





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