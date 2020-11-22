الرئيس الصيني يدخل على خط الاستفادة من الكورونا - مشعل يسار

2020/11/22 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار 22 نوفمبر 2020 اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين إنشاء آلية دولية للاعتراف المتبادل بقانون الصحة.



ذكر ذلك تلفزيون الصين المركزي يوم السبت 21 نوفمبر.وسيتم بحسب قوله تنفيذ هذه الطريقة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-code وستستند إلى نتائج اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا.



كما أعرب شي جين بينغ عن أمله في أن ينضم أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الآلية.ودعا ......





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