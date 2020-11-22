البطل الشعبي مشوها: محمد رمضان وتيار الاستلاب والإمارات - حاتم الجوهرى

2020/11/22 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى ظللت طوال الفترة الماضية وموضوع "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، أحذر وأقول إن "مستودع الهوية" العربي والمصري يختزن الضغوط التي تمارس عليه، وسينفجر مرتدا بالقوة ذاتها في لحظة ما.فُتحت الأبواب ليوسف زيدان منذ نهاية عام 2015م؛ مختلقا الأكاذيب حول انتماء مدينة القدس العربي، وتاريخ المسجد الأقصى بها، ومزايدا على الفلسطينيين، ومهاجما صلاح الدين الأيوبي، والبطل أحمد عرابي.وتواكب معه ظهور س ......





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