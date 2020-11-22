الداخلية تتخذ اجراءات لتحجيم ظاهرة الرشى والفساد الإداري

2020/11/22 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، انها اتخذت العديد من القرارات والإجراءات لتقليل موضوع الرشى والفساد الإداري وتحجيمها في تشكيلاتها.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء، خالد المحنا، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة اتخذت العديد من القرارات لتقليل موضوع الرشى والفساد الإداري في تشكيلات وزارة الداخلية، منها استبدال بعض القادة، وتسهيل إجراءات الدوائر الخدمية والجنسية والمرور لكي يكون هناك تحجيم لظاهرة الرشى، مؤكدا اتخاذ إجراءات سريعة بحق من يثبت تورطه بالفساد".

وعن قتل الناشطين والإعلاميين قال المحنا، أنه "تم التوصل وإلقاء القبض على العديد من المتهمين بخطف وقتل الناشطين والإعلاميين خلال الفترة الماضية"، مؤكدا أن "الوزارة أعلنت عن البعض منهم والبعض الآخر هرب خارج العراق ومازالت التحقيقات والملاحقة مستمرة".

وبشان الوضع الأمني، أوضح المحنا، أن "القوات الأمنية باتت تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تمكنها من مسك الأمن"، لافتا إلى أن هناك تعاونا سابقا كان بين وزارتي الدفاع والداخلية للعمل بصورة مشتركة لكون الظرف الأمني في حينه يتطلب هكذا في ظل التهديدات الإرهابية، أما الآن اختلف الوضع من الناحية الأمنية".

وأضاف، أن "التهديدات الآن تتمثل بالجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية، جميعها تتطلب وجود قوات لديها خبرة في مجال الأمن لكي تتم مواجهتها"، مشيرا إلى أن "الحكومة عازمة على نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية".

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