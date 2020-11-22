قريبا… “آبل” تدعم ذراع التحكم في الألعاب الخاص بجهاز XBOX SERIES X

2020/11/22 | 19:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر صفحة دعم ابل على تعاون كلاً من ابل ومايكروسوفت للتوسع بدعم أجهزة ابل لذراع التحكم في الألعاب Xbox Series X.

تقدم مايكروسوفت ذراع التحكم في الألعاب اللاسلكي Xbox Series X وXbox Series S الآن بسعر 64 دولار، حيث يتوفر بألوان الأزرق، والأبيض، إلى جانب اللون الأسود.

رغم عدم دعم ابل لذراع التحكم في الألعاب PlayStation 5 DualSense من سوني حتى الآن، إلا أن ابل تتجه للتوسع في دعم ذراع التحكم في الألعاب الخاص بجهاز Xbox Series X في عدد أكبر من أجهزة ابل.

ويتميز ذراع التحكم في الألعاب الجديد من مايكروسوفت بدعم الإتصال بتقنية البلوتوث بالأنماط الثنائية، ليتوافق مع إصدارات مايكروسوفت من أجهزة Xbox، كما يتوافق في الإتصال مع أجهزة الحاسب بنظام تشغيل Windows 10، وأيضاً هواتف وأجهزة الأندوريد، كما يدعم هواتف الأيفون بنظام iOS وأجهزة الآيباد قريباً.

كما يتميز ذراع التحكم Xbox Series X بدعم التبديل السلس والسريع بين الأجهزة المتصلة، ويأتي ذراع التحكم بتحسينات في التصميم لدعم المستخدمين بتجربة سلسة ومميزة للتحكم في الألعاب.

ومن بين التحسينات التي أضيفت في تصميم ذراع التحكم في الألعاب Xbox Series X في مقابض ذراع التحكم التي تأتي الآن بتصميم غير قابل للإنزلاق لدعم التحكم والإمساك بذراع التحكم بتجربة أفضل في الألعاب، كما يتضمن ذراع التحكم محرك للإهتزازات أكثر دقة لتعزيز التجربة التفاعلية في الألعاب بشكل خاص مع الأسلحة.

أيضاً تتميز أزرار الإدخال بدقة أعلى للتحكم، مع إمكانية تخصيص الأزرار، كما يضم ذراع التحكم مدخل 3.5مم للسماعات لإستخدام سماعة الرأس المخصصة للألعاب المفضلة، ويأتي زر المشاركة لدعم المستخدم بميزة المشاركة السريعة للقطات ومقاطع فيديو من الألعاب.

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