العنكوشي يتلقى عقوبة إدارية بسبب ’الألفاظ’ ضد أحد الحكام

2020/11/22 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الاحد، تغريم رئيس إدارة نادي الديوانية لكرة القدم، حسين العنكوشي، خمسة ملايين دينار عراقي.



وذكر بيان للجنة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، أنها "قررتْ معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان أنه "ولدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الأعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة أعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1)".

وبينت اللجنة أنه "في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام".

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