الصدر: سأدعم الانتخابات في حال وجدت أن التيار الصدري سيحصل على رئاسة الوزراء

2020/11/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

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كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه من الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران عام ألفين وواحد وعشرين

وقال الصدر في تغريدة على تويتر ما نصه إن بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة..



فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، فسأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى الى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي وما ذلك إلا لنخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف.

وأضاف الصدر أن الدين والمذهب والوطن في خطر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 22, 2020

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