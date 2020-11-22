2020/11/22 | 19:58 - المصدر: عين العراق

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الأحد 22 نوفمبر 2020 | 07:40 مساءً | عدد القراءات : 15

فرنسا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة لحيوان المنك

قالت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الأحد، إنه جرى اكتشاف فيروس كورونا في عدد من حيوانات المنك بمزرعة في غرب البلاد، مشيرة إلى أنه تقرر إعدام ألف منها.

وكانت دول أوروبية أخرى ومنها السويد واليونان وهولندا اكتشفت الفيروس في مزارع مماثلة.

واكتشفت الدنمارك تحور الفيروس إلى سلالة مختلفة، حيث يخشى الخبراء أن تضعف فعالية أي لقاح إذا انتقل الفيروس بعد تحوره إلى الإنسان.



وقررت السلطات هناك إعدام نحو 17 مليون حيوان.

وبدأت فرنسا في فحص مزارعها الأربع لحيوان المنك في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الوزارة: ”في هذه المرحلة، أثبتت الفحوص أن الفيروس منتشر في مزرعة في (منطقة) إير- للوار“.

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