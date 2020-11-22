2020/11/22 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، 22 تشرين الثاني، 2020، اعتماد خطة جديدة لمكافحة الإرهاب ملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة العمليات المشتركة اعتمدت مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا عصابات داعش، وهي تقويض بيئة العدو وحرمانه مِن الموانع الطبيعية والجغرافية الصعبة، ووفقاً لهذا التكتيك الجديد وبتخطيط وأشراف قيادة العمليات المشتركة".

واضاف البيان أن "قيادة عمليات سامراء نفذت عملية تطهير وتفتيش جريرة أم جريش وسط نهر دجلة، وقد شاركت القوات الخاصة الفوج الاول وقوة مِن الشرطة الاتحادية وقوة مِن سرايا السلام حشد شعبي وابطال الهندسة العسكرية للجيش وبإسناد طيران الجيش، وبدأت بنصب جسر عسكري لتأمين دخول القوات والجهد الهندسي الى هذه الجزيرة، حيث استمرت العملية خمسة أيام، وتم العثور على عشرة أوكار لعصابات داعش الأرهابية داخل الجزيرة وتم تدميرها بالكامل".

وتابع أن "طول الجسر كان الذي جرى نصبه 70 م على نهر دجلة ومساحة الجزيرة 420 دونم "، مبينا أن "القوات الامنية بكل تشكيلاتها تستمر بملاحقة العدو وتجريدة مِن كل قدراته والقضاء عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن اعتماد خطة جديدة لملاحقة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن اعتماد خطة جديدة لملاحقة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).