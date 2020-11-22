لجنة إنضباط الكرة تعاقب العنكوشي

2020/11/22 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررتْ لجنةُ الانضباط في الهيأة التطبيعية اليوم الاحد (22 تشرين الثاني 2020)، معاقبة رئيس الهيأة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم): انه "ولدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الاعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة اعلاه بحق رئيس الهيأة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1)".

وبينت اللجنة ان: "في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام".

وكا فريق الديوانية قد خسر لقاء الكرخ صفر -2 بالجولة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.

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