تسجيل اكثر من 5 الآف اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/11/22 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 5268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 1699 حالة بالعاصمة عمان ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات بالمملكة الى 183429 حالة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل64 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 2236 وفاة./انتهى

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