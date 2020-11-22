2020/11/22 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن التدريبات لطلبة إحدى الكليات العسكرية الجيش العراقي يقوم المقدم علاء العيداني بالقفز من جسر على نهر دجلة إلى المياه، لتلتقطه زوارق الجيش على بعد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عسكري ضرير يقفز في مياه دجلة ضمن تدريبات للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عسكري ضرير يقفز في مياه دجلة ضمن تدريبات للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).