وزير الزراعة يؤكد وجود اتفاق مبدئي مع السعودية للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

2020/11/22 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير الزراعة، المهندس محمد كريم الخفاجي، انه تم الإتفاق المبدئي، مع السعودية، على إيجاد اراضي ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لإستثمار شركاتها في انشاء محطات الأبقار ومعامل الالبان، إضافة إلى إنشاء صوامع لخزن الحبوب.

واشار الخفاجي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إلى توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد، في غاية الأهمية، حيث ستقدم شركة الخريف السعودية تقنيات مياه متطورة للحفاظ على الثروة المائية العراقية وإيقاف الهدر، من خلال الإستثمار في إنتاج منظومات الري المحوري الحديث.

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