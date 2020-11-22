مكافحة اجرام ذي قار تلقي القبض على متهم اعترف بـ 8 سرقات

2020/11/22 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مكافحة اجرام ذي قار، اليوم الاحد، القبض على متهم اعترف بـ 8 سرقات في المحافظة.





وقالت المكافحة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “من خلال البحث والتحري ومتابعة المتهمين والمشتبه بهم تمكنت شعبة مكافحة اجرام قضاء الاصلاح شمال شرق مدينة الناصرية من القبض على المتهم ( م .



ج .



ك ) البالغ من العمر 20 عام يسكن قضاء الاصلاح”.

واوضحت انه “نتيجة التحقيق بمهنية بإشراف ضابط الشعبة العقيد حيدر مايد ومواجهة المتهم بالادلة المتوفرة ضده اعترف بـ8 سرقات تضمنت سرقة ( 31 ) من مواشي البقر والجاموس وبيعها في محافظة ميسان”.

واكدت انه “دونت اقوال المعتقل بالاعتراف واجري له كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي”.

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