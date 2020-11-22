الرئاسة المشتركة تعزي برحيل اللواء محمود بيسرى

2020/11/22 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، برقية تعزية برحيل اللواء " محمود بيسرى" والذي وافاه الاجل متاثرا باصابته بفايروس كورونا.

فيما يلي نص التعزية:

بمناسبة رحيل اللواء محمود محمد مارف المعروف بـ " محمود بيسرى" البيشمركة العتيد وآمر لواء سكرتارية السكرتير العام نعلن عن احر تعازينا ومواساتنا.

كان الاخ محمود بيسرى، بيشمركة وآمرا عسكريا منضبطا في قوات بيشمركة كوردستان، امام اية مسؤولية وواجب، يكلف به، مخلصا متفانيا للواجبات الملقاة على عاتقه، وكان خلال مسؤوليته كآمر لواء سكرتارية السكرتير العام، قائدا مخلصا وفيا وصادقا، مثالا للآمر والبيشمركياتي وبمسؤولية.

والقيادة والبيشمركايتي.

لذلك إن خسارة مثل هذا المناضل موضع امتعاض وحزن عميقين لنا، وإننا كرئاسة مشتركة في الإتحاد الوطني الكوردستاني نشارك عائلة وأقرباء الراحل، الأحزان والمواساة ، الخلود لروح البيشمركة والقائد (الأخ محمود بيسري) الذي سيبقى خالداً في ذاكرتنا.

PUKmedia ترجمة‌

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