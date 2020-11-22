لاهور شيخ جنكي يتفقد حالة فريد أسسرد الصحية

2020/11/22 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، فريد أسسرد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأعرب شيخ جنكي عن سروره باجتياز فريد أسسرد مرحلة الخطر بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرا الى ان حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر.

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