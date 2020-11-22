وزير الزراعة لـ

2020/11/22 | 20:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اعلن وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، الاتفاق المبدئي مع السعودية على الاستثمار في تصنيع منظومات حديثة للري بالرش.

وقال الخفاجي لـ"الصباح": ان "عملية الاستثمار ستتم من خلال شركة الخزيف السعودية لتجهيز الوزارة بهذه المنظومات".

الوزير الخفاجي اشار إلى "الإتفاق مع السعودية ايضاً على إيجاد الاراضي ذات المياه المستدامة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لاستثمارها من قبل شركاتها في انشاء محطات الأبقار ومعامل الألبان في البلاد، إضافة إلى إنشاء الصوامع الخاصة لخزن الحبوب".

وكان وزير الزراعة قد كشف مؤخراً، نتائج الاجتماعات مع الجانب السعودي في ما يتعلق بالتعاون في المجال الزراعي.

وقال الوزير الخفاجي لـ"الصباح": ان "زيارة الوفد السعودي جاءت ضمن اطار اللجنة العراقية السعودية التنسيقية العليا واستكمالا للاجتماعات السابقة لتفعيل مذكرات التفاهم ولتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والاستثمار، فضلا عن الصحة والتعليم".

وأشار الى ان "الوفد السعودي، ضم عدداً من الوزراء السعوديين من بينهم وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اذ عقد الوفد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة لمناقشة جملة من الملفات المدرجة على جدول الاعمال استعرض خلالها مجالات التعاون والشراكة بين القطاع العراقي الخاص مع القطاع السعودي، خاصة فيما يتعلق بتصدير وصناعة التمور والصناعات التحويلية الاخرى السائدة للقطاع الزراعي وخاصة تقنيات الري بالرش وتبادل الخبرات في مجالات المياه والسدود وتحلية المياه المالحة والمياه المعالجة وادارة ملف المياه".

وتابع الوزير الخفاجي: ان الاجتماعات ناقشت ايضا تقرير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيئة والتغييرات للمناخية وبما يعززمن التنوع الاحيائي ومكافحة التصحر، اذ تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية بين الجانبين في متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تحقق تعزيز الامن الغذائي.

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