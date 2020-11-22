مكتب حمودي: عبد الاله استولى على مكتب الاولمبية

2020/11/22 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة الاولمبية السابق رعد حمودي، ان الرئيس المتخب سرمد عبد الإله، استولى على مكتب الاولمبية في بغداد.

وذكر مكتب حمودي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنه “في سابقة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة العراقية ، وتزيد من حدة اختناقها، بتحدي وعدم اذعان لقرارات أهم مؤسسة رياضية دولية (اللجنة الاولمبية الدولية)، حيث قام (سرمد عبدالاله محمد) باقتحام مبنى اللجنة الاولمبية العراقية والاستيلاء على مكاتبها، واصدار اوامر وقرارات خارج صلاحياته، بما ينذر بعواقب وخيمة”.

واضاف “في ما اذا وصلت معلومات حتى وان كانت عبر وسائل الاعلام الى اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي واللذان يراقبان عن كثب مجريات الامور في العراق، ونحن بدورنا، ومع يقيننا بأن هذا الاجراء يمثل سلوكا شخصيا من قبله ولأجل تفويت الفرصة على مخططاته لخلط الامور ودفع الاولمبية الدولية تجاه رد فعل دولي مفاجىء، سنسلك جميع الطرق التي خولنا اياها القانون تجاه هكذا اجراءات غير قانونية”.

واعلن مكتب عبد الإله، اليوم الاحد، مباشرته بعمله رئيساً للجنة الاولمبية.



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