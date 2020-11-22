2020/11/22 | 20:29 - المصدر: عين العراق

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الأحد 22 نوفمبر 2020 | 08:03 مساءً | عدد القراءات : 20

أمريكا "تتوقع" بدء عمليات التلقيح ضد كورونا مطلع ديسمبر

تأمل الولايات المتحدة بإطلاق برنامج بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق ما أفاد المسؤول المكلف بهذه الجهود في الحكومة، اليوم الأحد.

وقال الخبير الأمريكي في الصناعات الدوائية، منصف السلاوي لشبكة ”سي إن إن“ إن ”خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها“.

وأضاف: ”لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 كانون الأول/ ديسمبر“.

وأعرب المسؤول عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة ”المناعة الجماعية“ ضد الفيروس بحلول أيار/ مايو بعد إطلاق عملية التلقيح الهائلة.

وقال: ”نظراً لمستوى فعالية اللقاح الذي لدينا (95%)، فإن تحصين 70% تقريبا من السكان سيسمح بتحقيق مناعة جماعية حقيقية.



سيحصل ذلك على الأرجح في أيار/ مايو بحسب خططنا“.

وأضاف: ”آمل فعلاً أن أرى تراجعاً في النظرة السلبية تجاه اللقاح وارتفاعاً في مستوى تقبل الناس له، سيكون ذلك أساسيا“، في إشارة إلى حالة عدم الثقة السائدة لدى كثر إزاء اللقاح.

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