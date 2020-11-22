لقاح فيروس كورونا: عمليات التطعيم في الولايات المتحدة قد تبدأ بعد

2020/11/22 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال رئيس البرنامج الحكومي الأمريكي المعني بلقاحات فيروس كورونا إن عملية توفير الدفعة الأولى من اللقاحات يمكن أن تنطلق قريبا بحيث تبدأ عملية التطعيم في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع.وقال الدكتور منصف سلاوي، في تصريحات صحفية، إن "اللقاحين المطورين من قبل شركتي فايزر ومودرنا - و اللذين أثبتا فعالية بنسبة 95٪ في التجارب - يمكن أن يتم الموافقة عليهما رسميًا بحلول ذلك الوقت وشحنهما سريعًا لبدء استخدامهما".ومن المرجح أن "يتم تطعيم حوالي عشرين مليون شخص بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل"، بحسب سلاوي الذي قال أيضا إن "الحياة في الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى طبيعتها بحلول مايو / ايار من العام المقبل".وقال المسؤول الطبي لوسائل الإعلام الأمريكية إن "الأمريكيين الأكثر عرضة للخطر - مثل العاملين في مجال الصحة وكبار السن - سيكونوا في طليعة الأشخاص الذين سيتم منحهم اللقاح".

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