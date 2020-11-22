آخر تطورات السيول بعد 28 ساعة على تدفقها صوب ديالى

2020/11/22 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

كشف مدير ناحية قزانية، شرق محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن آخر تطورات السيول التي بدأت بالتدفق صوب أراضي المحافظة، وذلك بعد 28 ساعة على أول موجة.

وقال مازن الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية صوب قرى ومناطق شرق ديالى ومنها قزانية، بدأت بالانحسار التدريجي منذ ساعات، وفقدت 70% من قوة التدفق بعد توقف الامطار فجر اليوم".

وأضاف الخزاعي، أن "انحسار السيول جاء بعد مرور 28 ساعة على اول موجة تدخل الحدود بقوة، وكنا نتوقع ان تستمر على الاقل 72 ساعة، الا ان توقف هطول الامطار اسهم في انحسارها بقوة"، لافتا الى أن "السيول لم تحاصر اي قرية حدودية ولم تسبب اي اضرار ملحوظة للطرق سواء اكانت الرئيسية او الزراعية".

واشار مدير ناحية قزانية بمحافظة ديالى، إلى ان "موجات السيول تعتمد بشكل اساسي على هطول الامطار ومعدلاتها، وكلما كانت عالية جدا ولفترة تصل الى ساعات، كانت موجة السيول قوية جدا، وتصل في بعض الاحيان الى مرحلة اشبه بالتسونامي الذي يؤدي الى محاصرة قرى حدودية ويهلك قطعان الاغنام ويدمر المنازل، ويستوجب حالة الانذار القصوى".

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