2020/11/22 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على احد المتسللين قادما من سوريا والعثور على عدد من العبوات الناسفة غربي نينوى .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ تمكنت من إلقاء القبض على احد المتسللين من الأراضي السورية عبر منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غرب نينوى وهو يحمل جنسية دولة مجاورة ومطلوب في بلده بسبب قضية مخدرات.من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٣ الفرقة ذاتها من الوصول الى عدد من العبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهابي في ناحية تل عبطة قضاء الحضر غربي نينوى حيث جرى تفجيرها تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع الفرقة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد المتسللين قادما من سوريا والعثور على عدد من العبوات الناسفة غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد المتسللين قادما من سوريا والعثور على عدد من العبوات الناسفة غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).