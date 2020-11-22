مقتدى الصدر يلمح إلى إمكانية خوض الانتخابات

2020/11/22 | 20:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، إلى إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتخليص العراق من ثلاثة أمور....

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