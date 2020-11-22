لثلاثة محاصيل… الزراعة تعلن توفير ترليون و800 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

2020/11/22 | 20:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، توفير تريليون و800 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين لثلاثة محاصيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، إنه “نتيجة الجهود التي بذلت من قبل وزير الزراعة وبالتعاون مع اللجنة الزراعية البرلمانية ومجلس الوزراء تم توفير تريليون و800 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين لمحصول الحنطة والشعير والشلب، فضلا عن توفير 150 مليار دينار كمستلزمات أسمدة ومبيدات”، لافتا إلى أن “توزيع تلك الأموال سيتم بعد صرفها من قبل وزارة المالية، وهنالك جهود مستمرة مع المالية لإطلاق تلك الأموال”.

وأضاف، أن “الوزارة دعت جميع المزارعين والفلاحين لزيادة الإنتاج حيث إن هنالك تفاؤلا كبيرا من خلال موجة الأمطار الأخيرة”، مبينا أن “الإرواء 5 % والاعتماد سيكون على الأمطار، مؤكدا أن الأمطار الأخيرة تدل على أن العام الزراعي سيكون عام خير واستمرار للمحاصيل الزراعية”.

وتابع أن “الفائض من المحاصيل الزراعية سيتم تصديره إلى الخارج لزيادة الدخل”.

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