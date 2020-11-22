سائرون: قانون الانتخابات الجديد يضمن التمثيل البرلماني لجميع المكونات

2020/11/22 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، دعم تحالفه لقانون الانتخابات الجديد، مؤكدا ان القانون لن يؤثر على التمثيل البرلماني لجميع المكونات.

وقال المسعودي إن حظوظ جميع المكونات من قانون الانتخابات الجديد لن تكون مختلفة عن الدورات السابقة وتتعلق بالمشاركة الجماهيرية التي ستكون كبيرة على خلاف الانتخابات الماضية.

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