عضو الامن النيابية يدعو لمعالجة ملف الفاحصين والمفسوخة عقودهم من خلال حركة الملاك

2020/11/22 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” اليوم الأحد الحكومة إلى معالجة ملف الفاحصين وما تبقى من المفسوخة عقودهم من خلال حركة الملاك.

وقال الحلفي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية لم تدخر أي جهد من شأنه تلبية تطلعات المنتسبين ، مبيناً : إنها اخذت على عاتقها معالجة جميع الملفات المتعلقة بقوى الأمن الداخلي تثميناً لمواقفهم وتضحياتهم البطولية.

وأضاف الحلفي : إن حركة الملاك توفر سنوياً عدداً كبيراً من الدرجات الوظيفية في مختلف الوزارات ، مشيراً إلى : أهمية استثمار هذه الدرجات في تعيين من لهم الاولوية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة.

الحلفي دعا الحكومة إلى معالجة ملف الفاحصين من الذين اكملوا الإجراءات الفنية والإدارية وما تبقى من المنتسبين المفسوخة عقودهم ، مطالباً باستيعابهم ضمن الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك وإنهاء معاناتهم في موازنة2021.

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