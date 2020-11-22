الزراعة تكشف عن وجود اتفاق مع السعودية للاستثمار في الأراضي ذات المياه المستدامة

2020/11/22 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، عن وجود اتفاق مبدئي مع السعودية للاستثمار الزراعي في الأراضي ذات المياه المستدامة.‏‎وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “‏‎تم الإتفاق المبدئي، مع السعودية، على إيجاد اراضي ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لإستثمار شركاتها في انشاء محطات الأبقار …

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