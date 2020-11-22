السيد عمار الحكيم: نتابع بقلق بالغ تطورات الملف الأمني وآخرها اعتداء بيجي

2020/11/22 | 20:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابع بقلق بالغ تطورات الملف الامني والتعرضات التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية واخرها الاعتداء الارهابي في قضاء بيجي والذي ادى الى استشهاد عشرة اشخاص وجرح ثلاثة عشر اخرين.

إننا إذ ندين هذه الاعتداءات الاجرامية لداعش الارهابي الذي لن ينفك في استغلال اي ثغرة امنية لاثبات وجوده وعودته للواجهة نطالب الاجهزة الامنية بتكثيف العمليات الاستباقية في المناطق غير المنظورة امنيا كما ندعو لادامة التنسيق بين القطعات وتبادل المعلومات بما يمكن الجميع من وأد العمليات الارهابية في مهدها.

انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله الشهداء واسكنهم فسيج جناته.

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