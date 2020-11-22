الشرطة وأربيل يعودان إلى سكة الانتصارات في الدوري الممتاز

2020/11/22 | 20:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { الفرات نيوز : بغداد } استطاع فريقا الشرطة وأربيل اليوم الاحد من العودة الى سكة الانتصارات في الدوري الممتاز، بعد أن حققا العلامة الكاملة في افتتاح الجولة الرابعة.

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