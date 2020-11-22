2020/11/22 | 20:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق الشرطة هو الاخر لسكة

الانتصارات، بعد تحقيقه فوزاً صعباً

على فريق القاسم بهدف نظيف في المباراة

التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي، وهو

الملعب المفترض لفريق الشرطة بالوقت

الحالي.

وكان فريق الشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ملعب كربلاء:الشرطة يخطف نقاط القاسم بالوقت القاتل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ملعب كربلاء:الشرطة يخطف نقاط القاسم بالوقت القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).