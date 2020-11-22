فاطمة الزهراء(عليها السلام) سيدة نساء العالمين

2020/11/22 | 20:43 - المصدر: وكالة نون

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بقلم : عبود مزهر الكرخي

من البديهي والمعلوم ان هناك بعض النساء

لها المقام الجليل والرفيع عند الله

سبحانه وتعالى لأنه قد اكرم مثل هذه

النوعية من النساء فزوجة ابراهيم(ع)كانت

تتكلم مع الملائكة من

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