الزراعة النيابية تكشف عن تشكيل لجان مشترك لمواجهة “التهريب”

2020/11/22 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الاحد، عن تشكيل لجان مشتركة لمواجهة التهريب.

وقال فاخر لـ/ المعلومة/، ان “تهريب المحاصيل الزراعية وايضا منتوجات الدواجن وغيرها سواء من منافذ كردستان او اي منفذ اخر يحمل في طياته اضرار بالغة للاقتصاد الوطني ويهدد قطاع الزراعة والصناعة معا خاصة في ظل تحقيق نسب نجاح كبيرة في وصول 22 مادة زراعية الى مرحلة الاكتفاء خلال السنوات الاخيرة”.

واضاف، انه ” من اجل ادامة زخم دعم الانتاج الوطني الزراعي- الحيواني شكلت لجنة تنسيق بين لجنة الزراعة النيابية ووزارة الزراعة من اجل مواجهة التهريب بكل اشكاله والحد منه ودعم القوات الامنية في تعقب قوافل التهريب واعتقال افرادها وتقديمهم للعدالة مؤكدا تحقيق انجازات في هذا الملف اسهمت في الحد من التهريب بنسب جيدة في الفترة الماضية”.

واشار فاخر الى انه” لايمكن نجاح الزراعة في العراق او الصناعة ما دام هناك تهريب يغرق الاسواق بالمحاصيل والمنتوجات وهذا ما نعمل على ايقافه حرصا على مصادر رزق عشرات الالاف من العراقيين”.انتهى 25 ف

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