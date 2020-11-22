2020/11/22 | 20:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 33 متهماً على خلفية نزاع ميسان الدامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/22 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 33 متهماً على خلفية نزاع ميسان الدامي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 33 متهماً على خلفية نزاع ميسان الدامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).